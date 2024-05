Copperleaf Technologies Inc. fournit des solutions logicielles d'analyse décisionnelle aux entreprises qui gèrent des infrastructures critiques. La société exploite les données opérationnelles et financières pour permettre à ses clients de prendre des décisions d'investissement. Elle s'adresse aux entreprises qui gèrent des infrastructures critiques, y compris des actifs physiques et numériques. Ses logiciels permettent de réaliser des analyses prédictives, des modélisations et des analyses de risques, des modélisations financières et de performance, des optimisations de portefeuilles d'investissement, des budgétisations, des approbations de plans, des gestions de performance et des analyses de scénarios, à grande échelle. La suite de produits de la société comprend Copperleaf Asset, Copperleaf Portfolio et Copperleaf Value. Copperleaf Asset permet aux organisations de créer, gérer et visualiser des stratégies d'actifs qui maximisent la valeur de l'entreprise tout en gérant les risques. Copperleaf Portfolio est une solution d'analyse décisionnelle qui permet aux organisations de créer, de gérer et de communiquer les plans d'investissement possibles qui maximisent le rendement de leurs activités.

Secteur Logiciels