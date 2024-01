Coppernico Metals Inc. est une société d'exploration basée au Canada, qui se consacre principalement à l'acquisition et à l'exploration de propriétés minières. La société se concentre sur l'exploration et la découverte de gisements de cuivre et d'or dans les Amériques. Le principal actif de la société est le district cupro-aurifère de Sombrero, situé dans le sud du Pérou. Le district de Sombrero, qui comprend le projet phare de la société, Sombrero, ainsi que ses concessions annexes, couvre environ 103 000 hectares dans lesquels la société détient des intérêts directs et indirects par le biais d'une combinaison d'accords de jalonnement et d'options. Les concessions de Sombrero comprennent environ 103 000 hectares situés à environ 340 kilomètres au sud-est de Lima, dans le sud du Pérou. Les concessions sont situées dans l'extension nord-ouest de la ceinture Andahuaylas-Yauri. Les principales cibles de Sombrero sont les skarns à cuivre-or, les systèmes porphyriques et les gisements épithermaux de métaux précieux. La filiale de la société est Sombrero Minerales, S.A.C.

