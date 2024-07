Coppernico Metals Inc. a annoncé la nomination de Gordon Fretwell au poste d'administrateur indépendant principal. M. Fretwell est administrateur de Coppernico depuis sa création et apporte plus de 35 ans d'expertise juridique et de gouvernance d'entreprise. Il siège actuellement au conseil d'administration de plusieurs sociétés publiques, dont Canada Rare Earth Corp, RE Royalties Ltd et Pucara Gold Ltd. Ancien associé d'un grand cabinet d'avocats de Vancouver, M. Fretwell est, depuis 1991, avocat indépendant au sein de la Gordon J. Fretwell Law Corporation à Vancouver, où il exerce principalement dans les domaines du droit des sociétés et du droit des valeurs mobilières.