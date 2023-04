Coppertech Industries Ltd. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 mars 2023

Coppertech Industries Ltd. a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 mars 2023. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 406,67 millions de BDT, contre 346,17 millions de BDT il y a un an. Le revenu net s'est élevé à 30,76 millions BDT, contre 42,71 millions BDT l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies a été de BDT 0,47 contre BDT 0,68 il y a un an.

Pour les neuf mois, les ventes ont été de BDT 645,03 millions contre BDT 757,22 millions il y a un an. Le revenu net a été de 45,36 millions BDT contre 94,11 millions BDT l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies a été de BDT 0,69 contre BDT 1,49 il y a un an.