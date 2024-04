Cora Gold Limited est une société aurifère basée dans les îles Vierges britanniques. L'activité principale de la société et de ses filiales est l'exploration et le développement de projets miniers, principalement en Afrique de l'Ouest. Ses activités se concentrent sur deux régions aurifères du Mali et du Sénégal en Afrique de l'Ouest, à savoir la ceinture aurifère de Yanfolila (sud du Mali) et la ceinture aurifère de Kedougou-Kenieba Inlier. Elle exploite un certain nombre de permis d'exploitation d'or qui sont regroupés en deux zones de projet distinctes : La zone du projet Sanankoro, où les permis contigus de Bokoro II, Bokoro Est, Dako II, Kodiou et Sanankoro II constituent son projet aurifère phare de Sanankoro ; et la zone du projet Kenieba. Les cinq permis de la zone du projet Sanankoro couvrent environ 342 kilomètres carrés. Le seul permis de la zone du projet Kenieba, qui couvre environ 260 kilomètres carrés, est celui de Madina Foulbe (Sénégal oriental).

Secteur Or