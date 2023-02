MISES À JOUR COMMERCIALES : DeepVerge remporte un contrat ; Cora Gold prévoit une levée de fonds

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et non rapportées séparément par Alliance News :

Cora Gold Ltd - Explorateur aurifère axé sur l'Afrique de l'Ouest - Prévoit de lever au moins 19,6 millions USD par le biais d'une levée de fonds en actions et de notes de prêt convertibles. Place 76,2 millions d'actions au prix de 0,0487 USD par action pour un produit brut total de 3,7 millions USD. Propose des notes de prêt convertibles pour un total de 15,9 millions USD. Déclare que les fonds seront utilisés pour démarrer le développement de son projet aurifère phare de Sanankoro dans le sud du Mali. "Suite à l'achèvement récent des études techniques sur le projet aurifère de Sanankoro, je suis très heureux que les actionnaires de Cora continuent à soutenir fortement le développement du projet en une mine opérationnelle. La société a déjà reçu des engagements fermes d'environ 20 millions USD, une somme importante dans le contexte de nos besoins de développement, et nous sommes ravis de pouvoir offrir à d'autres investisseurs la possibilité de participer à la collecte de fonds aux mêmes conditions. Des discussions sont également en cours avec un certain nombre de créanciers potentiels pour financer entièrement le projet. La société prévoit de fournir d'autres mises à jour à ce sujet en temps voulu", commente Bert Monro, directeur général.

DeepVerge PLC - Groupe de Dublin spécialisé dans l'environnement et les sciences de la vie - Déclare que sa filiale Glanaco décroche une commande de 10 millions d'euros d'un client existant non identifié en Asie centrale. Dit que la commande porte sur la conception, l'assemblage et la fourniture d'équipements mobiles multifonctions. Ajoute que la commande de 100 unités sera gérée par l'usine de Glanaco à Cork, en Irlande, où tout l'assemblage et les tests seront effectués. "Je suis heureux de pouvoir annoncer ce contrat, qui constitue une contribution importante au carnet de commandes et aux revenus de 2023", commente Nigel Burton, PDG par intérim.

Mkango Resources Ltd - société d'exploration et de développement minéral basée à Vancouver - Obtient 452 500 GBP de CoTec dans le cadre de son accord de prêt convertible de 2,0 millions GBP, prévoyant un prêt convertible décroché sur deux ans. La somme est le dernier versement.

BP Marsh & Partners PLC - investisseur en capital-risque dans des entreprises de services financiers - Conclut un accord de prêt avec XPT Group pour fournir un financement supplémentaire de 6 millions USD par le biais d'une facilité de crédit renouvelable à court terme de 2 millions USD et d'un prêt à terme de 4 millions USD. XPT utilisera ces fonds pour acquérir la société d'inspection physique Cal Inspection Bureau Inc. basée en Californie.

Pembroke VCT PLC - trust de capital-risque qui investit dans des entreprises des secteurs du design, de l'éducation, de l'alimentation, des boissons et de l'hôtellerie, du bien-être, des services numériques et des médias - Prévoit de verser un dividende intérimaire de 2,5 pence par action B. Signale que sa valeur nette d'inventaire non auditée par action B au 31 décembre était de 118,8 pence.

Unicorn AIM VCT PLC - Fonds de capital-risque basé dans le Devon - Prévoit d'utiliser sa facilité de surallocation de 5 millions GBP pour augmenter son offre de souscription à 15 millions GBP. Explique que son offre a été sursouscrite. En décembre, elle a annoncé son intention de lancer une offre de souscription pour lever 10 millions de GBP, avec une facilité de surallocation pour lever 5 millions de GBP supplémentaires.

