Coral Products obtient une nouvelle facilité bancaire de 10,4 millions de livres sterling auprès de Virgin Money

(Alliance News) - Coral Products PLC a déclaré mercredi qu'elle avait conclu une nouvelle facilité bancaire avec Virgin Money Personal Financial Service Ltd d'environ 10,4 millions de livres sterling.

Le concepteur, fabricant et fournisseur de produits en plastique, basé à Wythenshawe près de Manchester, en Angleterre, a déclaré que la facilité comprenait 7,4 millions de livres sterling pour le financement des factures et 3 millions de livres sterling pour le financement du commerce.

Coral Products a également réhypothéqué les bâtiments en pleine propriété acquis avec Film & Foil Solutions Ltd et Alma Products Ltd pour un montant total de 2,1 millions de GBP, ce qui, après remboursement des hypothèques existantes, améliore la position du fonds de roulement de Coral Products d'environ 1,4 million de GBP.

Coral Products a également été préapprouvé pour un financement d'actifs à hauteur de 1,5 million de livres sterling afin de financer de futurs projets d'investissement.

"Je suis ravi que Virgin Money ait choisi de s'associer à nous pour poursuivre le développement du groupe. Virgin Money a fait preuve d'une grande souplesse dans l'octroi de facilités améliorées, reconnaissant ainsi nos ambitions pour la croissance future de notre entreprise. Dans l'ensemble, ces actions combinées renforceront la solidité financière du groupe", a déclaré Joe Grimmond, président exécutif de Coral Products.

Mark Preston, directeur de l'équipe financière stratégique pour le nord-ouest de l'Angleterre chez Virgin Money, a ajouté : "Coral est une entreprise passionnante qui a fait preuve de croissance et d'innovation sur les marchés où elle opère. Avec ces nouvelles facilités bancaires en place pour soutenir leurs ambitions de croissance, nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de direction alors qu'ils poursuivent leur passionnante aventure".

Les actions de Coral Products sont restées stables à 17,50 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

