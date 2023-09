Coral Products PLC est une société basée au Royaume-Uni qui conçoit, fabrique et fournit des produits en plastique. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Tatra-Rotalac Ltd, fournit des produits en plastique extrudés et moulés par injection à usage commercial. La société, par l'intermédiaire de Customised Packaging Ltd, produit des emballages spécialisés pour le transport, notamment des caisses et des boîtes. Par l'intermédiaire de sa filiale Film & Foil Solutions Ltd, elle commercialise des transformateurs et des films d'emballage souples, des films de laminage d'imprimés et des plastiques spécialisés, du papier et des feuilles d'aluminium. Par l'intermédiaire de sa filiale Alma Products Ltd, elle est un spécialiste de niche et un expert de l'extrusion, du thermoformage et de l'impression de conteneurs au service de l'industrie alimentaire, fournissant des feuilles de plastique formables pour les applications de formage-remplissage-scellage. Par l'intermédiaire de sa filiale, Ecodeck Ltd, elle propose une synergie naturelle avec certains des produits existants de Coral, y compris des synergies de fabrication.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier