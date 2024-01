Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. est une société d'oncologie de précision. La société développe et commercialise des produits thérapeutiques pour l'auto-immunité, la fibrose et le cancer. Son pipeline de développement interne comprend le CRB-701, un conjugué anticorps-médicament (ADC) de nouvelle génération qui cible l'expression de la Nectine-4 sur les cellules cancéreuses pour libérer une charge utile cytotoxique, et le CRB-601, un anticorps monoclonal anti-intégrine qui bloque l'activation du TGF ? exprimé sur les cellules cancéreuses. Elle a développé le CRB-913, un agoniste inverse du récepteur cannabinoïde de type 1 (CB1) de deuxième génération conçu pour traiter l'obésité et les maladies métaboliques connexes. Le programme CRB-913 en est au stade préclinique. Elle comprend également le Lenabasum, une nouvelle molécule synthétique administrée par voie orale qui active sélectivement le récepteur cannabinoïde de type 2 (CB2) pour le traitement de l'inflammation et de la fibrose. Ses filiales comprennent Corbus Pharmaceuticals, Inc, Corbus International Limited et Corbus Pharmaceuticals Australia Pty Ltd.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale