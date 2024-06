Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. est une société d'oncologie de précision au portefeuille diversifié. Le portefeuille de la société comprend deux médicaments expérimentaux ciblant les tumeurs solides : CRB-701, un conjugué anticorps-médicament (ADC) qui cible l'expression de la Nectine-4 sur les cellules cancéreuses pour libérer une charge utile cytotoxique et CRB-601, un anticorps monoclonal anti-intégrine qui bloque l'activation du TGF? exprimé sur les cellules cancéreuses. Son pipeline comprend également le CRB-913, un agoniste inverse du récepteur cannabinoïde de type 1 (CB1) à restriction périphérique élevée pour le traitement de l'obésité. La société a obtenu la licence de la propriété intellectuelle du CRB-601 auprès du laboratoire du Dr Stephen Nishimura de l'Université de Californie à San Francisco. La société ne possède ni n'exploite d'installations de fabrication et dépend d'organisations de fabrication sous contrat tierces ou de partenaires de licence pour l'approvisionnement en médicaments destinés aux études précliniques et cliniques et aux activités commerciales.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale