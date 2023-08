Corby Spirit and Wine Limited est une société canadienne qui fabrique, commercialise et distribue des spiritueux et des vins importés. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Les marchandises en caisse et les commissions. Le secteur des marchandises en caisse comprend la production et la distribution des marques de boissons alcoolisées dont elle est propriétaire. Le secteur des commissions comprend les marques de boissons alcoolisées dont elle n'est pas propriétaire au Canada. Son portefeuille de marques en propriété comprend les whiskies canadiens J.P. Wiser's, Lot 40 et Pike Creek, le rhum Lamb's, la vodka Polar Ice et les liqueurs McGuinness, ainsi que le gin Ungava, les liqueurs à base d'érable Cabot Trail et le rhum épicé Chic Choc, et les vins Foreign Affair. Elle représente des marques internationales telles que la vodka ABSOLUT, les whiskies écossais Chivas Regal, The Glenlivet et Ballantine's, le whisky irlandais Jameson, le gin Beefeater, le rhum Malibu, la liqueur Kahlua, le champagne Mumm et les vins Jacob's Creek, Wyndham Estate, Stoneleigh, Campo Viejo et Kenwood.

Secteur Distillateurs et caves à vin