Corcel achève l'acquisition de 90 % des parts d'Atlas Petroleum

Corcel PLC - société d'exploitation minière et de développement des ressources minérales centrée sur l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Canada - achève l'acquisition de sa participation de 90 % dans Atlas Petroleum Exploration Worldwide Ltd à la suite de la signature de contrats de service de risque en Angola. Le portefeuille d'Atlas Petroleum comprend trois intérêts principaux : KON-11, KON-12 et KON-16. Ces licences contiennent 21 puits historiques au total.

Cours actuel de l'action : 0,33 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 73 %.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

