Corcel acquiert 90 % d'Atlas Petroleum pour 800 000 GBP, payés en actions

(Alliance News) - Corcel PLC a annoncé mercredi qu'elle avait signé un accord pour acquérir 90 % des parts d'Atlas Petroleum Exploration Worldwide Ltd.

Corcel est une société d'exploitation minière et de développement des ressources minérales basée à Londres, qui s'intéresse au stockage et à la production d'énergie flexible. Elle gère des opérations en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni.

L'entreprise a déclaré qu'elle paierait 800 000 GBP par l'émission de 200 millions de nouvelles actions à 0,004 GBP par action, bloquées pendant 18 mois.

Parallèlement à ces acquisitions, les actionnaires d'APEX investiront 282 741 GBP dans Corcel, aux côtés d'investisseurs des secteurs pétrolier et gazier du Brésil et de l'Argentine.

Corcel a déclaré qu'APEX détient des participations directes comprises entre 20 % et 35 % dans trois blocs onshore en Angola, contenant deux champs pétroliers historiquement en production - qui ont un potentiel de redéveloppement de 85 millions de barils P50 de ressources pétrolières contingentes brutes - ainsi qu'une licence d'exploration.

La licence d'exploration a des ressources potentielles de 1,46 milliard de barils de pétrole, a déclaré Corcel.

Le président James Parsons a déclaré : "Je suis ravi d'annoncer cette première acquisition dans le cadre de notre stratégie pétrolière et gazière, qui constitue une solide plate-forme initiale sur laquelle nous pourrons faire progresser notre stratégie de croissance à l'échelle de l'Angola et du Brésil. Les paramètres de cette acquisition sont convaincants pour les actionnaires de Corcel et la fenêtre est maintenant ouverte pour une consolidation rapide à terre en Angola, parallèlement à de nouvelles acquisitions d'actifs au Brésil.

"Le bassin de Kwanza produit depuis 35 ans, il s'agit d'un système pétrolier bien compris et il présente à la fois une échelle et un potentiel importants. Corcel voit des opportunités significatives d'augmenter les ressources estimées par l'opérateur historique compte tenu de la configuration structurelle du bassin et de la nouvelle cartographie structurelle récente."

Les actions de Corcel ont augmenté de 2,1 % à 0,32 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

