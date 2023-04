Corcel acquiert le projet Canegrass Lithium pour 200 000 GBP

(Alliance News) - Corcel PLC a déclaré mardi qu'elle exerçait l'option d'acquisition du projet Canegrass Lithium en Australie occidentale auprès de Huntsman Exploration Inc.

Corcel est une société d'exploitation minière et de développement des ressources minérales basée à Londres, qui s'intéresse au stockage et à la production d'énergie flexible. Elle gère des opérations en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. Huntsman Exploration est une société d'exploration basée à Vancouver.

Corcel a déclaré qu'elle procéderait à l'émission de 50 millions de nouvelles actions ordinaires de Huntsman au prix précédemment convenu de 0,4 pence, ce qui représente une contrepartie totale de 200 000 livres sterling.

Les actions seront émises à la suite de la prochaine assemblée générale de Corcel le 26 avril.

Cette annonce intervient après que Corcel a signalé en février qu'elle avait signé une option exclusive avec Huntsman pour acquérir les droits du projet Canegrass Lithium.

Les actions étaient en hausse de 4,6 % à 0,40 pence à Londres mardi matin.

Par Sabrina Penty ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.