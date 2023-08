(Alliance News) - Corcel PLC a déclaré vendredi que les travaux d'exploration ont commencé dans le bloc KON-11 qu'elle détient à 20 % en Angola.

La société d'exploitation minière et de développement des ressources minérales basée à Londres et ayant des intérêts en Angola et au Brésil a déclaré que les travaux de préparation avant le forage et l'évaluation du bloc KON-11 dans le bassin de Kwanza en Angola ont été lancés par l'opérateur du bloc

La société a déclaré que le plan initial, qui dépend des résultats du premier puits, comprendra au moins un autre puits, axé sur une production précoce de pétrole si le programme de forage est couronné de succès.

Corecel a ajouté qu'elle chercherait à améliorer ses cartes structurelles du bloc et à reprendre la production du puits si les résultats du forage sont positifs. Elle a fait remarquer que le puits KON-11 est fermé depuis les années 1990.

La société a déclaré qu'elle pensait qu'une interprétation révisée du bloc, ainsi que des techniques modernes de forage et de complétion, telles que le forage horizontal, pourraient permettre d'atteindre un chiffre plus élevé de pétrole en place à l'origine.

Le président Antoine Karam a déclaré : "Le début de l'activité sur nos terres angolaises est une étape importante pour la société, alors que nous recentrons notre stratégie et cherchons à créer une valeur matérielle pour nos investisseurs. Cette nouvelle est un élément important de l'évolution de Corcel qui se concentre sur les opportunités pétrolières et gazières et nous sommes impatients d'informer nos actionnaires au fur et à mesure que nous avançons dans le programme de travail avec nos partenaires."

Les actions de Corcel ont augmenté de 5,3 % à 0,25 pence chacune vendredi matin à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

