Corcel convient d'une coentreprise pour restructurer les actifs de métal de batterie

(Alliance News) - Corcel PLC a annoncé mercredi qu'elle avait conclu un accord avec Integrated Energy Metals pour restructurer les actifs de métaux de batterie de PNG de la première société dans un nouveau véhicule de coentreprise appelé Integrated Battery Metals.

Corcel est une société d'exploitation minière et de développement des ressources minérales basée à Londres, qui a des intérêts dans le stockage et la production d'énergie flexible. Elle gère des opérations en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni.

Elle a déclaré qu'elle avait l'intention de faire coter IBM en Asie, comme annoncé précédemment à la mi-octobre.

IBM détiendra les participations de Corcel dans les projets Mambare et Wowo Gap, ainsi que les intérêts d'IEM dans le projet de lithium Doncella en Argentine.

Corcel détiendra 50 % d'IBM, bénéficiera d'un intérêt passif de 1,5 million USD et d'une redevance de 1,5 % sur les revenus bruts de Wowo Gap, tout en nommant la moitié du conseil d'administration d'IBM.

La société a déclaré qu'aux côtés d'IEM, elle avait l'intention de faire progresser leur coentreprise et d'injecter potentiellement des actifs supplémentaires dans IBM avant de rechercher une cotation à Singapour ou en Australie.

"Nous sommes heureux d'annoncer la signature de cette coentreprise, qui permet à la fois de financer les dépenses à court terme sur nos actifs de nickel en PNG et de les positionner dans un portefeuille plus large prêt pour une cotation autonome", a déclaré Scott Kaintz, directeur général de Corcel.

"La progression de cette transaction est une étape majeure dans la stratégie de Corcel visant à construire un portefeuille non exploité et porté de projets de métaux de batterie en amont, parallèlement à de nouvelles opportunités pétrolières et gazières, notamment au Brésil où la société voit des opportunités uniques et importantes en ce moment."

Les actions de Corcel étaient en hausse de 2,8% à 0,28 pence chacune à Londres mercredi après midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

