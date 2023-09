(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Corcel PLC - société d'exploitation minière et de développement de ressources minérales basée à Londres avec des intérêts en Angola et au Brésil - déclare qu'elle a été informée que le puits Tobias-13 dans le bloc KON-11 en Angola a été foré mercredi. Corcel détient une participation de 20% dans le puits, qui est exploité par Sonangol. Le plan de travail initial pour le bloc KON-11 devrait inclure un ou plusieurs nouveaux puits, l'objectif principal étant que le consortium passe directement à la production de pétrole en cas de succès du programme de forage. Si les résultats du forage sont positifs, le consortium procédera alors à l'évaluation des données géologiques et géophysiques, dans le but d'améliorer les cartes structurelles du bloc et de reprendre la production. Antoine Karam, président exécutif, a déclaré : "Le début du forage sur nos terres angolaises est une étape très importante pour la société et je suis impatient d'informer nos actionnaires au fur et à mesure que nous avançons dans le programme de travail avec nos partenaires".

----------

Tekcapital PLC - Société d'investissement en propriété intellectuelle basée à Londres - déclare que la société de son portefeuille, Microsalt Ltd, a déposé un nouveau brevet pour améliorer les produits de boulangerie. Microsalt estime que sa nouvelle recette à faible teneur en sodium réduit à la fois la teneur en sodium et le temps de cuisson des produits de boulangerie, ce qui permet d'améliorer le profil nutritionnel et de mettre en place un processus de production plus durable et plus rentable. Rick Guiney, PDG de Microsalt, déclare : "Notre capacité à réduire la teneur en sodium et à permettre un processus de production plus efficace pourrait marquer un tournant dans la lutte contre la consommation excessive de sodium, et nous avons déjà constaté un vif intérêt de la part de l'une des plus grandes entreprises agroalimentaires du monde".

----------

Touchstone Exploration Inc - société pétrolière et gazière basée à Calgary, au Canada, dont les activités se concentrent sur Trinité-et-Tobago - déclare que l'installation de gaz naturel et de liquides de Cascadura a livré sa première production en toute sécurité. Touchstone détient une participation opérationnelle de 80 % dans le champ de Cascadura, qui se trouve sur le bloc Ortoire, à terre, à Trinité-et-Tobago. Heritage Petroleum Company Ltd détient les 20 % restants. La production de gaz naturel et de liquides associés a commencé mercredi. Paul Baay, PDG, déclare : "Le démarrage de la production de Cascadura marque l'étape la plus importante à ce jour dans l'aventure de Touchstone, en nous faisant passer à une société de production majoritairement axée sur le gaz naturel. Notre accord à prix fixe sur le gaz naturel nous permettra d'augmenter considérablement les flux de trésorerie prévisibles qui seront réinvestis dans le développement futur de notre vaste base d'actifs à Trinidad."

----------

Greencoat Renewables PLC - fonds d'infrastructure renouvelable basé à Londres, axé sur les parcs éoliens britanniques - conclut un accord-cadre stratégique à long terme avec FuturEnergy Ireland pour contribuer à la réalisation de plus d'un gigawatt de projets éoliens terrestres en Irlande d'ici à 2030. Selon les termes de l'accord, Greencoat acquerra des participations dans des projets sur la base d'une vente à terme. L'acquisition de chaque participation dans un projet sera finalisée au moment de l'exploitation commerciale. Greencoat prévoit d'investir plus d'un milliard d'euros en valeur d'entreprise dans sa participation aux projets prévus dans le cadre de l'accord d'ici à 2030.

----------

Kinovo PLC - fournisseur de services immobiliers basé à Londres et proposant des solutions en matière de sécurité et de durabilité - annonce qu'il a remporté de nouveaux contrats-cadres, ainsi qu'un contrat direct. Le premier contrat a été attribué dans le cadre de l'amélioration des actifs et de la durabilité d'Eastern Procurement Ltd. Il s'agit d'un contrat d'une valeur maximale estimée à 156 millions de livres sterling pour un total de cinq contractants sur une période de quatre ans au cours de laquelle les contrats peuvent être accordés et approuvés. Kinovo s'est également vu attribuer une place dans trois lots des cadres de services alternatifs du groupe Hyde. Le cadre général a une valeur estimée maximale de 28 millions de livres sterling sur quatre ans pour un total de cinq contractants, et d'autres organismes publics peuvent également accéder à ce cadre. Enfin, Kinovo a reçu un contrat direct avec un nouveau client, le Broadland District Council, dans le cadre du Fonds de décarbonisation du logement social annoncé par le gouvernement en mars 2023.

----------

Fulcrum Metals PLC - Fournisseur de services d'infrastructures d'utilité publique basé à Sheffield, Angleterre - annonce que les travaux préliminaires de cartographie et de prospection menés par Dahrouge Geological Consulting Ltd identifient de nouvelles zones minéralisées et confirment de fortes cibles uranifères à Charlot-Neely et au lac Fontaine. À Charlot-Neely, la faille Black Bay a été cartographiée sur la propriété South Neely. De multiples zones d'affleurements fortement radioactifs ont été confirmées dans divers contextes géologiques. Par ailleurs, à East Addie Lake, au nord-est de Fontaine Lake, une unité granitique présentant des anomalies radiométriques a permis d'identifier des zones de forte altération hydrothermale en hématite et en séricite avec de l'uraninite et des oxydes d'uranium logés dans des fractures.

----------

Cobra Resources PLC - Société d'exploration de gisements d'or, de terres rares et d'oxyde de fer et de cuivre concentrée sur le projet Wudinna en Australie-Méridionale - Annonce des révisions à la hausse de ses estimations de ressources en terres rares et en or à Wudinna. L'estimation révisée des terres rares comprend une augmentation de 99 % en tonnes, une augmentation de 5 % de la teneur en oxyde de terres rares magnétiques et une augmentation de plus de 100 % de la teneur en métal MREO. L'estimation révisée de l'or comprend une augmentation de 32 % de l'or métal et une première estimation des ressources minérales de 33 000 onces sur le site de Clarke. Rupert Verco, PDG, déclare : "La stratégie de Cobra en matière de terres rares est basée sur la viabilité économique. La définition des terres rares dans les morts-terrains offre un avantage compétitif par rapport aux projets autonomes de terres rares dans l'argile - avec le potentiel supplémentaire excitant de la minéralisation ionique à Boland, où nous attendons avec impatience les résultats métallurgiques finaux pour valider la preuve de concept pour la lixiviation in situ, à faible coût et l'approvisionnement durable des minéraux critiques."

----------

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.