Corcel déclare que son partenaire exerce ses droits de rachat pour Mambare

Corcel PLC - société d'exploration et de développement des industries extractives - déclare que Battery Metals Pty Ltd, son partenaire sur la licence Mambare, l'a informée de son intention d'exercer ses droits de préemption et de racheter la participation de 41 % de Corcel dans le projet de nickel-cobalt pour une contrepartie en espèces équivalente à celle de la coentreprise de Battery Metals annoncée le 1er mars.

Le droit de préemption ne couvre que l'actif Mabare et est soumis à d'autres documents juridiques. Corcel suit de près plusieurs détails de l'offre de rachat et fera une première annonce sur le produit en espèces "le moment venu".

Cours actuel de l'action : 0,32 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 78 %.

