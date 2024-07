(Alliance News) - Corcel PLC a annoncé vendredi qu'Antoine Karam quittera son poste de président non exécutif et qu'Andrew Fairclough assurera l'intérim.

Les actions de la société de développement pétrolier et gazier basée à Londres ont baissé de 6,7 % à 0,14 pence chacune à Londres vendredi après-midi.

Corcel a déclaré que M. Fairclough avait plus de 28 ans d'expérience dans la finance et dans l'industrie pétrolière et gazière.

La société a également confirmé la nomination de Scott Gilbert en tant que directeur général permanent, après avoir été nommé directeur général par intérim.

M. Gilbert a pris ses fonctions en avril, après avoir été consultant auprès de la société.

M. Fairclough a commenté cette nomination : "Je suis impatient de soutenir Scott et l'équipe de direction pendant cette phase de transition, alors qu'ils font progresser les activités de G&G et autres en Angola et qu'ils recherchent des opportunités de fusion-acquisition au Brésil dans le cadre de l'accord de collaboration signé avec Conterp, que nous avons annoncé cette semaine".

