Corcel PLC est une société de développement pétrolier et gazier en amont, avec des intérêts résiduels dans les métaux pour batteries. Elle conserve plusieurs projets dans le domaine des métaux pour batteries, ce qui lui permet d'être exposée à des matières premières essentielles à l'électrification, telles que le nickel, les éléments de terres rares et le lithium. Son projet Canegrass Lithium couvre une zone qui s'étend sur une partie du complexe igné de Windimurra, une vaste intrusion ultramafique à mafique différenciée et stratifiée mise en place dans le craton de Yilgarn en Australie occidentale. Elle possède le projet Mt Weld (P38/4489), une concession minière accordée, située à seulement 1,4 kilomètre à l'ouest-nord-ouest de la mine d'ETR Mt Weld de Lynas Rare Earths Limited, près de Laverton, en Australie-Occidentale. Le projet MT. Weld Rare Earth Elements Project s'étend sur 171 hectares et la concession chevauche la route d'accès à la mine Mt Weld de Lynas. La société possède également des intérêts dans trois blocs pétroliers en Angola, à savoir KON-11, KON-12 et KON-16. Elle détient 41 % de la licence EL1390, qui couvre 256 kilomètres carrés près de Kokoda, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Secteur Sociétés minières intégrées