Corcel salue l'accord d'option pour les droits sur le lithium du projet Canegrass

(Alliance News) - Corcel PLC a déclaré mercredi qu'elle avait signé une option exclusive avec Huntsman Exploration Inc pour acquérir les droits sur le lithium du projet Canegrass Lithium en Australie occidentale.

Corcel est une société d'exploitation minière et de développement de ressources minérales basée à Londres, qui a des intérêts dans le stockage et la production d'énergie flexible. Elle gère des opérations en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. Huntsman Exploration est une société en phase d'exploration basée à Vancouver, au Canada.

L'option est d'une durée de 30 jours et donne à Corcel les droits sur le projet Canegrass, qui couvre une zone s'étendant sur une partie du complexe igné de Windimurra en Australie.

Corcel a accepté de verser au vendeur pendant cette période un paiement d'option non remboursable de 20 000 GBP.

Si elle choisit d'exercer l'option, elle émettra 50,0 millions d'actions ordinaires à 0,4 pence chacune, ce qui équivaut à 200 000 GBP au total. Cela représente une prime de 34 % par rapport au cours de clôture du 21 février.

"Nous sommes ravis de suivre rapidement notre récente acquisition et l'amodiation subséquente de Mount Weld, avec une option d'acquisition d'un deuxième actif australien de haute qualité dans le domaine des métaux pour batteries", a déclaré le directeur général Scott Kaintz.

"Le projet Canegrass Lithium, qui se trouve à côté (et pourrait être une extension) du projet de pegmatite existant d'Aldoro, a généré des teneurs d'échantillons de roche allant jusqu'à 2 % d'oxyde de lithium et des teneurs en rubidium allant jusqu'à 1,8 %, et est mûr pour une activité de forage à fort impact à court terme. Entre-temps, le marché du lithium reste dynamique avec des prix bien supérieurs aux normes historiques de plusieurs décennies", a-t-il ajouté.

Les actions Corcel se négociaient en baisse de 9,8% à 0,26 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.