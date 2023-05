Le partenaire en coentreprise de Corcel commence à forer en Australie

Corcel PLC - société d'exploration et de développement axée sur la Nouvelle-Guinée, le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie, avec des intérêts dans les métaux de batterie, notamment le nickel, le cobalt et les éléments de terres rares - a déclaré mardi que son partenaire de coentreprise, Riversgold Ltd, a commencé une campagne de forage au projet d'éléments de terres rares Mt Weld, en Australie occidentale. Le programme testera trois anomalies magnétiques discrètes qui pourraient représenter une extension du complexe intrusif de carbonatite de Mt Weld, indique la société.

Scott Kaintz, directeur général, déclare : "Suite à l'accord d'affermage conclu avec Riversgold au début de l'année, l'équipe de RGL fait maintenant tourner le trépan, ce qui, dans les semaines à venir, permettra d'obtenir les premiers résultats de l'exploration de la propriété. Les résultats à Mt. Weld ont été entièrement dérisqués aux investisseurs de Corcel, proposant un potentiel de hausse attrayant, et la société est impatiente de faire d'autres annonces sur les progrès en temps voulu."

En janvier, un accord d'exploitation et de coentreprise avec Riversgold a été annoncé, permettant à Riversgold de financer le premier programme de travail afin d'acquérir une participation de 50 % dans le projet.

Cours actuel de l'action : 0,350 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 75

