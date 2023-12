(Alliance News) - L'optimisme de jeudi matin s'est estompé à la mi-journée à Londres, alors que le "Santa Rally" alimenté par l'espoir d'une baisse des taux américains l'année prochaine s'est quelque peu essoufflé.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 10,96 points, soit 0,1%, à 7 713,99. Le FTSE 250 a perdu 42,24 points, soit 0,2 %, à 19 678,51 points, et l'AIM All-Share a gagné 0,80 point, soit 0,1 %, à 763,83 points.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,2% à 770,01, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,1% à 17 177,71, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 14 824,01.

Le FTSE 100 a basculé dans le rouge, les actions des constructeurs de maisons telles que Barratt Developments, en baisse de 1,1%, et Berkeley, en baisse de 0,8%, ayant pesé sur l'indice des grandes capitalisations londoniennes. Les mineurs ont vu leur force dans les échanges du matin s'inverser, avec Fresnillo en baisse de 0,6% et Endeavour en baisse de 1,0%.

Le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,2 %.

Au cours d'une journée calme pour les mises à jour d'entreprises à Londres, Corcel a augmenté de 16 % sur l'AIM.

La société d'exploitation minière et de développement des ressources minérales a mis à jour les résultats du forage du puits Tobias-14 dans le bloc onshore KON-11 en Angola, où elle détient une participation directe de 20 %. Le puits a rencontré une section de réservoir Binga complète avec des zones identiques à celles observées dans le puits TO-13 précédent, avec du pétrole partout.

Corcel et l'opérateur Sonangol estiment que les résultats "confirment la capacité de réactiver la production par le biais d'un système de production précoce et impliquent la présence d'un potentiel d'hydrocarbures important".

Antoine Karam, président exécutif de Corcel, a commenté ces résultats : "Les résultats encourageants du puits TO-14 constituent une étape importante vers le développement d'une EPS et permettent à Corcel d'envisager la génération de revenus à court terme.

Les actions à New York ont été qualifiées de mixtes. L'indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,2 %, l'indice S&P 500 a légèrement baissé et l'indice Nasdaq Composite a augmenté de 0,2 %.

Alors que le rallye du Père Noël semble devoir marquer une pause pour certains, les indices américains ont connu un mois de décembre festif, progressant respectivement de 6,3 %, 5,0 % et 5,7 % au cours du mois. Cela s'explique par le fait que l'on s'attend désormais à ce que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt d'au moins 150 points de base l'année prochaine.

Le taux des fonds fédéraux est à son plus haut niveau depuis 22 ans, entre 5,25 % et 5,5 %, et les acteurs du marché s'attendent à ce qu'il tombe dans une fourchette d'environ 3,50 % à 4,00 % d'ici décembre prochain, selon l'outil FedWatch du CME.

Toutefois, lors de la réunion de la mi-décembre, le dernier graphique trimestriel de la Fed a montré que la plupart des responsables s'attendent à ce que les taux se situent dans une fourchette plus prudente de 4,4 % à 4,9 % d'ici la fin de l'année.

Sur les marchés des changes, le dollar a gagné du terrain face à la livre après que la devise britannique ait franchi la barre des 1,28 USD plus tôt dans la journée. Cependant, il s'est affaibli face au yen et à l'euro.

La livre sterling était cotée à 1,2796 USD à la mi-journée à Londres jeudi, légèrement en dessous de 1,2797 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. Face au yen, le dollar était coté à 140,70 yens, en baisse par rapport à 141,88 yens. L'euro s'est négocié à 1,1126 USD, en hausse par rapport à 1,1115 USD.

L'or était coté à 2 076,36 USD l'once, en baisse par rapport à 2 080,29 USD.

Dans le même temps, les prix du pétrole ont reculé en raison de l'atténuation des perturbations du transport maritime en mer Rouge. Le baril de Brent a atteint 78,43 USD tôt jeudi, en baisse par rapport aux 80,15 USD de la fin de journée de mercredi.

La compagnie maritime française CMA-CGM a repris une partie du transit par la mer Rouge, quelques jours après que le groupe danois Maersk a annoncé qu'il reviendrait, alors qu'une coalition navale dirigée par les États-Unis surveille désormais la route maritime contre les attaques des rebelles yéménites. Ces attaques ont incité les compagnies maritimes à réacheminer les navires autour de la pointe sud de l'Afrique au début du mois - un voyage plus long et plus coûteux que l'itinéraire de la mer Rouge, qui rejoint le canal de Suez.

"Cependant, les tensions restent vives, les dirigeants du Moyen-Orient mettant en garde contre l'aggravation du conflit, la frontière d'Israël avec le Liban étant un point chaud inquiétant, suite aux attaques du Hezbollah. Les prix du brut restent donc largement élevés, d'autant plus que l'économie américaine montre des signes de résilience, ce qui renforce les perspectives de la demande mondiale", a déclaré Susannah Streeter, responsable des marchés et de l'argent chez Hargreaves Lansdown.

A venir dans le calendrier économique de jeudi, il y a les dernières données sur les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis à 1330 GMT.

Selon FXStreet, les données devraient montrer que les demandes initiales de chômage ont augmenté à 210 000 au cours de la semaine terminée le 22 décembre, contre 205 000 la semaine précédente. Cela suggère un ralentissement modéré du marché du travail, qui a jusqu'à présent résisté à des taux d'intérêt historiquement élevés.

La semaine prochaine, d'autres données fourniront des informations cruciales sur la santé du marché de l'emploi américain, avec l'enquête JOLTS et l'enquête ADP sur la masse salariale, attendues mercredi. Les chiffres de l'emploi non agricole suivront vendredi, avec les chiffres du taux de chômage et de la croissance des salaires pour décembre.

Par Elizabeth Winter, rédactrice en chef adjointe d'Alliance News

