Les actions de Corcel augmentent en vue d'une expansion dans le domaine du pétrole et du gaz, et au Brésil.

(Alliance News) - Corcel PLC a déclaré lundi qu'elle élargissait son orientation stratégique à d'autres industries extractives, tout en élargissant son champ d'action géographique au Brésil, où elle recherche activement des opportunités industrielles.

Corcel est une société d'exploitation minière et de développement de ressources minérales basée à Londres, avec des intérêts dans le stockage et la production d'énergie flexible. Elle gère des opérations en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni.

Les actions de la société se négociaient en hausse de 12 % à 0,29 pence chacune à Londres lundi à midi.

Corcel a déclaré aux investisseurs que son expansion dans le domaine du pétrole et du gaz, ainsi que dans celui de l'exploitation minière, reflète l'importante opportunité onshore dans l'industrie, ainsi que l'expérience et les relations de la société dans l'industrie. Elle révisera son personnel au cours du premier trimestre pour refléter ce changement.

Si, jusqu'à présent, la société s'est concentrée sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie, elle prévoit désormais de "s'étendre rapidement" à d'autres régions, notamment au Brésil. Corcel a déclaré qu'elle recherchait activement des opportunités depuis plus d'un an, et qu'elle avait "de multiples opportunités de transactions potentielles".

La société participera à des réunions de vendeurs de projets la semaine prochaine dans le pays, et d'autres annonces seront faites après la conclusion de ces discussions.

Dans d'autres nouvelles, Corcel a déclaré qu'elle est bien positionnée en tant que mineur non exploitant porté sur plusieurs projets d'exploration minière dans son portefeuille croissant de métaux de batterie en amont, qui se compose actuellement de deux gisements de nickel latéritique, Mambare et Wowo Gap.

La société a déclaré lundi qu'elle était bien avancée dans une restructuration et la formation d'une nouvelle entité de coentreprise en Asie, de sorte qu'elle conservera un intérêt non exploité et entièrement porté dans ces projets au fur et à mesure de leur développement.

Son partenaire d'exploitation sur le projet Mt Weld en Australie, Riversgold Ltd, a terminé les travaux de magnétisme d'inversion 3D sur les cibles de forage existantes afin de préparer une prochaine campagne de forage sur la propriété. Les approbations progressent sur le site, l'objectif étant de commencer le forage ce trimestre.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.