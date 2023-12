Corcel Plc est une société d'exploration et de développement des ressources naturelles. La société gère un portefeuille de projets d'exploration et de développement de métaux de batteries en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Canada, ainsi que son activité de stockage d'énergie Flexible Grid Solutions (FGS) au Royaume-Uni. FGS investit dans des projets et dans l'infrastructure nécessaire pour fournir des services essentiels au réseau électrique britannique. Ses projets comprennent le projet Mambare Nickel/Cobalt, situé à environ 90 kilomètres (km) à l'intérieur des terres au nord-est de Port Moresby, près du village de Kokoda ; le projet Wowo Gap Nickel Cobalt, situé dans EL 1165, à environ 200 kilomètres à l'est de Port Moresby et à 35 kilomètres du village de Wanigela, dans la baie de Collingwood ; et le projet Dempster Vanadium, situé au Yukon, Canada, à environ 65 km au nord de Eagle River Lodge et comprenant environ 196 concessions sur une superficie de 40.96 kilomètres carrés avec un potentiel de 20 km.

Secteur Sociétés minières intégrées