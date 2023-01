Les actions de Corcel bondissent suite à l'accord de coentreprise avec Riversgold

(Alliance News) - Corcel PLC a déclaré mercredi avoir conclu un accord d'amodiation et de coentreprise avec Riversgold Ltd couvrant son projet d'éléments de terres rares récemment acquis à Mt Weld à Laverton, en Australie.

Corcel est une société minière basée à Londres avec des opérations en Asie du Sud-Est et en Australie. Ses actions étaient en hausse de 18% à 0,27 pence chacune à Londres mercredi matin.

En décembre, Corcel a exercé ses options d'achat de Mt Weld pour un montant total de 200 000 GBP. Le projet est un titre minier accordé, situé à 1,4 kilomètres à l'ouest-nord-ouest de Lynas Rare Earths Ltd en Australie occidentale.

Mercredi, Corcel a déclaré avoir conclu un accord d'amodiation et de coentreprise avec Riversgold. Riversgold est une entreprise d'exploration de ressources naturelles cotée à l'ASX.

En vertu de l'accord, Riversgold effectuera un paiement immédiat à Corcel de 30 000 AUD, soit environ 17 089 GBP, et s'engagera également à financer 100 % d'un programme d'exploration initial de 500 000 AUD.

Elle prévoit que le programme d'exploration initial sera achevé en 2023.

Après cela, Riversgold obtiendra une participation de 50 % dans le projet. Toutefois, si elle ne parvient pas à dépenser 500 000 AUD, elle sera considérée comme s'étant retirée de l'accord d'amodiation et ne conservera aucun intérêt dans le projet.

Dans le cadre de l'accord d'amodiation, Corcel a ajouté qu'il y a une dépense initiale minimale de 100 000 AUD.

Corcel a également le droit de proposer à Riversgold une participation supplémentaire de 20% pour un investissement supplémentaire de 1,0 million de dollars australiens.

Ensemble, Corcel et Riversgold exploiteront le projet comme une coentreprise standard de l'industrie, Riversgold gérant les tenements et agissant en tant que directeur de l'exploration.

Le président-directeur général Scott Kaintz a déclaré : "Nous sommes ravis de suivre directement notre acquisition de Mt Weld avec une cession de la moitié de la position pour financer 100% des coûts de développement et d'exploration à court terme. Cette opération est très rentable par rapport à notre coût d'acquisition et renforce l'opinion du conseil d'administration sur le potentiel de hausse immédiat du projet et son attractivité globale."

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.