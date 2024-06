Corcel PLC - société d'exploration et de production pétrolière centrée sur l'Angola et le Brésil - déclare que les blocs KON 11, KON 12 et KON 16 en Angola ont reçu toutes les approbations nécessaires pour acquérir de nouvelles données par le biais d'une étude de gradiométrie tensorielle complète améliorée. Antoine Karam, président non exécutif, a déclaré : "L'étude eFTG sur nos blocs améliorera notre compréhension géologique et renforcera nos efforts dans le bassin de Kwanza, où nous restons convaincus qu'il existe un potentiel important. Malgré les difficultés rencontrées récemment, nous restons concentrés sur la réalisation de nos objectifs."

Cours actuel de l'action : 0,16 pence, en hausse de 52 % vendredi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 52 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

