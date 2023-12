(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce jeudi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

Zanaga Iron Ore Co Ltd, en hausse de 17% à 10,25 pence, fourchette de 12 mois 3,7p-18,9p. La société d'exploration et de développement du minerai de fer signe un protocole d'accord avec China Machinery Engineering Corp concernant des solutions d'énergie hydroélectrique pour le projet de minerai de fer Zanaga en République du Congo, et "le financement associé de ces projets d'énergie". Zanaga fait également le point sur le calendrier du processus de mise à jour de son étude de faisabilité avec son partenaire chinois d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. La phase initiale d'examen et de réévaluation des coûts de l'étude de faisabilité de 2014 est maintenant terminée, ce qui indique des réductions de coûts potentielles par rapport à l'étude de 2014. La deuxième phase d'enquête de marché et de modélisation financière est en cours et s'étendra jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine.

----------

Corcel PLC, en hausse de 16% à 0,68 pence, fourchette de 12 mois 0,21 pence-0,69 pence. L'action s'approche de son plus haut niveau sur 12 mois alors que la société d'exploitation minière et de développement des ressources minérales met à jour les résultats du forage du puits Tobias-14 dans le bloc onshore KON-11 en Angola, où elle détient une participation directe de 20 %. Le puits a rencontré une section de réservoir Binga complète avec des zones identiques à celles observées dans le puits TO-13 précédent, avec du pétrole partout. Corcel et l'opérateur Sonangol estiment que les résultats "confirment la capacité de réactiver la production par le biais d'un système de production précoce et impliquent la présence d'un potentiel d'hydrocarbures important". Antoine Karam, président exécutif de Corcel, commente : "Les résultats encourageants du puits TO-14 constituent une étape importante vers le développement d'une EPS et permettent à Corcel d'envisager la génération de revenus à court terme".

----------

AIM - LOSERS

----------

Bens Creek Group PLC, en baisse de 8,1 % à 11,49 pence, fourchette de 12 mois 8,65 pence-30 pence. Le propriétaire d'une mine de charbon métallurgique dans l'état américain de Virginie Occidentale annonce une perte intérimaire accrue en raison de coûts plus élevés et de prix de vente moyens plus bas. La perte avant impôts s'élève à 13,7 millions USD pour les six mois se terminant le 30 septembre, contre 11,7 millions USD un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 36 %, passant de 17,4 millions USD à 23,5 millions USD, mais le coût des marchandises vendues a presque doublé, passant de 12,2 millions USD à 22,4 millions USD. Bens Creek a produit 204 998 tonnes de charbon métallurgique au cours du dernier semestre, soit un doublement par rapport aux 99 928 tonnes produites l'année précédente. Cependant, le prix moyen reçu est tombé de 166 USD à 118 USD la tonne. Sans cette baisse de prix, l'entreprise aurait enregistré un léger bénéfice, déclare le directeur général Adam Wilson. "Dans l'ensemble, les perspectives se sont améliorées pour nous et nous envisageons les mois à venir avec une confiance croissante", déclare M. Wilson.

----------

Par Elizabeth Winter, rédactrice en chef adjointe d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.