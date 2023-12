Corcept Therapeutics Incorporated est une société commerciale qui se consacre à la découverte et au développement de médicaments destinés à traiter les troubles endocriniens, oncologiques, métaboliques et neurologiques graves en modulant les effets de l'hormone cortisol. La société exerce ses activités dans le secteur de la découverte, du développement et de la commercialisation de produits pharmaceutiques. La société a commercialisé Korlym (mifepristone) aux États-Unis pour le traitement des patients souffrant du syndrome de Cushings. Le portefeuille de modulateurs sélectifs du cortisol de la société se compose de quatre séries totalisant environ 1 000 composés. Son portefeuille de modulateurs sélectifs du cortisol comprend le relacorilant, l'exicorilant, le dazucorilant et le miricorilant. Le principe actif de Korlym, la mifépristone, réduit la liaison de l'excès de cortisol au GR, il peut moduler les effets des niveaux anormaux et des schémas de libération du cortisol sans compromettre les fonctions et les rythmes sains du cortisol.

Secteur Produits pharmaceutiques