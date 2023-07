Cordel Group Plc, anciennement Maestrano Group plc, est une société basée au Royaume-Uni, qui propose des solutions de gestion des infrastructures ferroviaires. La solution de la société est axée sur l'industrie ferroviaire, la prévision et l'identification des besoins de maintenance, y compris les problèmes de végétation, de lignes aériennes et de ballast des voies. Elle fournit des systèmes matériels et logiciels intégrés qui capturent, traitent et analysent les données de capteurs multicanaux pour fournir des informations structurées. Elle élabore des solutions pour capturer des images et des données de détection et de télémétrie par la lumière (LiDAR) à partir de trains en service à l'aide de capteurs modernes et miniaturisés, pour automatiser le traitement de gros volumes de données grâce à l'apprentissage automatique et pour fournir des résultats d'inspection exploitables. Elle permet aux opérateurs ferroviaires d'automatiser les inspections et les relevés d'actifs automatiquement sur l'ensemble des réseaux en temps quasi réel. Sa plateforme combine un matériel avancé pour la capture des données et un logiciel basé sur le cloud pour la fusion, le traitement, l'analyse et le reporting.

Secteur Logiciels