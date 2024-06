Cordel Group PLC est une société basée au Royaume-Uni qui fournit une plateforme d'intelligence artificielle pour l'analyse des couloirs de transport. Elle produit du matériel et des logiciels spécialisés pour la saisie, l'analyse et l'établissement de rapports sur de vastes ensembles de données dans le secteur des transports, à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle. Elle opère dans un seul segment, à savoir la fourniture de services d'intégration et d'analyse de données. Elle conçoit et fabrique des capteurs de détection et de télémétrie par ondes lumineuses (LiDAR) optimisés et robustes pour les applications de saisie de données sur les trains et autres véhicules. Elle assure la surveillance des infrastructures grâce à l'automatisation et à l'apprentissage automatique. La solution phare Cordel est destinée à l'industrie ferroviaire et permet de prévoir et d'identifier les besoins de maintenance, notamment en ce qui concerne la végétation, les lignes aériennes et le ballast des voies. La solution utilise des capteurs LiDAR et des caméras vidéo à haute résolution, fixés sur les trains et les véhicules de maintenance des voies, pour automatiser la collecte des données d'infrastructure avec une précision de niveau d'étude.

Secteur Logiciels