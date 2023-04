Cordel promeut le directeur général intérimaire John Davis au poste permanent

(Alliance News) - Cordel Group PLC a promu lundi son directeur général intérimaire John Davis au poste permanent, avec effet immédiat.

Cordel est une plateforme d'intelligence artificielle basée à Londres pour l'analyse des couloirs de transport.

Davis est un directeur non exécutif de la société depuis 2018 et a occupé le poste de PDG par intérim depuis le 1er mars.

En temps utile, l'ancien PDG Nick Smith a démissionné afin d'occuper un nouveau poste de vice-président pour l'Europe et le Moyen-Orient.

Le président Ian Buddery a déclaré : "Nous sommes ravis que John ait posé sa candidature au poste de directeur général permanent, dans le cadre de notre processus de recherche. Il était clairement le candidat le plus qualifié et le mieux armé, apportant une vaste expérience en matière de gestion exécutive et une connaissance approfondie de notre marché, de notre technologie et de nos activités".

Les actions de Cordel ont baissé de 0,7 % à 6,70 pence à Londres lundi matin.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.