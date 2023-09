Cordel Group PLC est une société basée au Royaume-Uni qui fournit une plateforme d'intelligence artificielle pour l'analyse des couloirs de transport. L'entreprise propose une plateforme basée sur le cloud pour la gestion des données de référence et l'analyse commerciale, ainsi que du matériel et des logiciels spécialisés pour la saisie, l'analyse et le reporting d'ensembles de données dans le secteur des transports, en utilisant des algorithmes sophistiqués d'intelligence artificielle. L'entreprise opère dans un seul segment en fournissant des services d'intégration de données et d'analyse. Sa solution est axée sur l'industrie ferroviaire, la prévision et l'identification des besoins de maintenance, y compris les problèmes liés à la végétation, aux lignes aériennes et au ballast des voies. Elle fournit des systèmes matériels et logiciels intégrés qui capturent, traitent et analysent les données de capteurs multicanaux afin de fournir des informations structurées. Elle développe des solutions informatiques pour capturer des images et des données de détection et de télémétrie par ondes lumineuses (LiDAR) à partir de trains en service, en utilisant des capteurs modernes et miniaturisés, et en automatisant de grands volumes de traitement de données.

Secteur Logiciels