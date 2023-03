Le PDG de Cordel démissionne pour devenir vice-président régional

Cordel Group PLC - Plateforme d'intelligence artificielle basée à Londres pour l'analyse des corridors de transport - Le PDG Nick Smith démissionne pour occuper le nouveau poste de vice-président pour l'Europe et le Moyen-Orient, à compter de mercredi. Engage le directeur non exécutif John Davis comme PDG intérimaire.

Le président du conseil d'administration, Ian Buddery, déclare : "Nick souhaite revenir à un rôle purement axé sur la croissance, le conseil d'administration a donc formulé un plan de transition qui assurera la continuité de la livraison aux clients et une performance optimale pour la valeur actionnariale [...] John Davis, qui est un administrateur non exécutif de la société depuis 2018, prendra le relais en tant que PDG par intérim pendant qu'une recherche réfléchie et approfondie est entreprise pour le prochain PDG. John apporte une vaste expérience de gestion exécutive et est déjà profondément engagé dans notre entreprise."

Le nouveau PDG intérimaire Davis déclare : "Nous avons fixé des objectifs de croissance accélérée pour les 3 prochaines années et nous pensons qu'un ensemble de compétences différentes sera requis du PDG, qui sera une personne ayant fait ses preuves dans la gestion à grande échelle. Parallèlement, l'expérience de Nick en matière de vente contribuera à renforcer notre position de leader technologique dans l'industrie ferroviaire britannique et européenne. Je me joins à Ian pour remercier Nick de ses contributions passées et futures."

Le PDG sortant, M. Smith, déclare : "J'ai été honoré de diriger l'entreprise à travers son évolution vers la saisie et l'analyse des données ferroviaires. L'intelligence artificielle est désormais reconnue comme l'une des plus importantes avancées technologiques actuelles, aidant les chemins de fer à accroître leur productivité, leur efficacité et la sécurité des passagers et du personnel. Nous avons déjà eu un impact significatif et la prochaine étape se concentrera sur l'atteinte d'une plus grande échelle, avec plus de clients dans plus de régions."

Cours actuel de l'action : 6,50 pence, en baisse de 7,1%.

Variation sur 12 mois : baisse de 13 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

