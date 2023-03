Les actions chutent mais la livre reste stable avant le budget britannique

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse mercredi, reprenant une partie des gains importants de mardi, avant l'annonce du budget du gouvernement britannique à la mi-journée.

Néanmoins, une journée forte pour les actions européennes et américaines mardi, et les contreparties asiatiques mercredi, suggère qu'une certaine sérénité a suivi l'agitation causée par l'effondrement de la Silicon Valley Bank aux États-Unis, selon les analystes de la Lloyds Bank.

"Le calme revient sur les marchés, les investisseurs étant de plus en plus convaincus que les problèmes de la SVB ne s'étendront pas à d'autres banques. Néanmoins, les autorités monétaires pourraient encore se montrer plus prudentes pour l'instant quant à une nouvelle hausse des taux d'intérêt", ont ajouté les analystes de la Lloyds Bank.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 40,58 points, soit 0,5 %, à 7 596,53. Le FTSE 250 était en baisse de 81,80 points, soit 0,4 %, à 19 047,86, et l'AIM All-Share était en baisse de 3,04 points, soit 0,4 %, à 824,65.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,4 % à 760,56. Le Cboe UK 250 était également en baisse de 0,4 %, à 16 649,84. Le Cboe Small Companies était en hausse de 0,5 %, à 13 744,19.

En Europe continentale, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en légère baisse.

À Tokyo, le Nikkei 225 a terminé en légère hausse, tandis que le S&P/ASX 200 à Sydney a progressé de 0,9 %. En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,6 %, tandis qu'à Hong Kong, l'indice Hang Seng a bondi de 1,5 %.

Un rapport montrant que les ventes au détail chinoises ont rebondi en janvier et février a contribué à améliorer l'humeur du marché mercredi. Cette hausse est intervenue après que Pékin a abandonné sa politique étouffante du "zéro covide", en rouvrant les frontières et en mettant fin à la quarantaine obligatoire, et alors que le pays célébrait les vacances du Nouvel An lunaire.

La croissance de 3,5 %, publiée par le Bureau national des statistiques, est conforme aux attentes et bien meilleure que la baisse de 1,8 % enregistrée en décembre, ce qui indique que la deuxième économie mondiale se redresse après des années de restrictions douloureuses.

Cette semaine, Pékin a annoncé qu'elle allait recommencer à délivrer des visas touristiques, ce qui laisse espérer une nouvelle amélioration cette année.

Mercredi, l'indice des prix à la production américaine sera publié à 12h30 GMT, et le communiqué sur le budget britannique est attendu à peu près au même moment.

La croissance annuelle des prix à la production américaine devrait ralentir à 5,4 % en février, selon le consensus cité par FXStreet, contre 6,0 % en janvier.

Les chiffres de mardi ont montré que la croissance de l'indice américain des prix à la consommation a ralenti à 6,0% le mois dernier, contre 6,4% en janvier.

A New York mardi, le Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 1,1%, le S&P 500 en hausse de 1,7% et le Nasdaq Composite en hausse de 2,1%.

Le directeur de la Silicon Valley Bridge Bank, créée par les régulateurs américains pour succéder à la Silicon Valley Bank après son effondrement, a exhorté mardi les déposants en fuite à revenir avec leur argent, alors que les grandes banques constatent un afflux de fonds.

La Silicon Valley Bank, l'un des principaux créanciers des startups américaines depuis les années 1980, s'est effondrée à la suite d'une ruée soudaine sur les dépôts, ce qui a incité les autorités de régulation à en prendre le contrôle vendredi.

"La première chose que vous pouvez faire pour soutenir l'avenir de cette institution est de nous aider à reconstituer notre base de dépôts", a déclaré le directeur général Tim Mayopoulos dans un communiqué, "à la fois en laissant des dépôts à la Silicon Valley Bridge Bank et en transférant les dépôts qui ont été retirés ces derniers jours".

Il a ajouté : "Nous faisons tout ce que nous pouvons pour reconstruire, regagner votre confiance et continuer à soutenir l'économie de l'innovation."

Mercredi, le chancelier britannique Jeremy Hunt présentera son budget de printemps.

Lors de la présentation de son budget, M. Hunt s'engagera à remédier à la pénurie de main-d'œuvre et à remettre les gens au travail.

Des annonces sur l'aide aux factures d'énergie, la réforme des prestations et les allocations de retraite devraient toutes faire partie du paquet budgétaire lorsque M. Hunt s'adressera aux députés mercredi après-midi. Il devrait cependant résister aux appels des députés conservateurs à aller plus loin dans les réductions d'impôts.

La livre sterling s'est achetée 1,2151 USD tôt mercredi, inchangée par rapport à 1,2150 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'euro est passé de 1,0719 USD à 1,0736 USD. Le dollar est passé de 134,45 yens à 134,94 yens.

Les analystes d'ING ont commenté : "Nous nous attendons à une nouvelle session agitée pour les marchés des changes et nous nous concentrons sur le 'budget pour la croissance' du Royaume-Uni aujourd'hui.

"Nous doutons que le budget soit négatif pour la livre sterling - après tout, les niveaux d'imposition sont proches de la limite - mais nous ne pensons pas non plus qu'il soit particulièrement positif pour la livre sterling. La Banque d'Angleterre étant plus proche d'une pause que la plupart des autres banques, nous pensons que l'EUR/GBP peut récupérer ses pertes récentes et retourner à 0,89, tandis que le câble pourrait avoir du mal à dépasser 1,22.

A Londres, l'assureur Prudential a chuté de 4,1% dans les premières transactions. Il a déclaré que les équivalents de primes annuelles - une mesure des nouvelles polices vendues - ont augmenté de 4,7% à 4,39 milliards de dollars, contre 4,19 milliards de dollars en 2021. Ce chiffre est supérieur au consensus de 4,22 milliards de dollars établi par la société.

Les primes brutes acquises ont toutefois diminué de 3,6 %, passant de 24,22 milliards d'USD à 23,34 milliards d'USD. Une perte d'investissement de 30,16 milliards de dollars, contre un rendement de 3,49 milliards de dollars en 2021, a également nui au résultat net de la société.

Le bénéfice avant impôt a été divisé par deux, passant de 3,02 milliards d'USD à 1,48 milliard d'USD. Le bénéfice d'exploitation de la valeur intrinsèque européenne a toutefois augmenté de 12 % pour atteindre 3,95 milliards d'euros. Ce dernier chiffre est basé sur les rendements des investissements à long terme et ne tient pas compte des fluctuations à court terme.

Pru a déclaré un deuxième dividende intérimaire de 13,04 cents par action, en hausse de 9,9 % par rapport aux 11,86 cents de l'année précédente. Cela a donné un dividende annuel total de 18,78 cents par action, en hausse de 9,0 % par rapport aux 17,23 cents de l'année précédente.

L'année dernière, Prudential a connu sa première année complète en tant qu'entreprise centrée sur l'Asie et l'Afrique. Ces dernières années, Prudential a scindé la société de gestion de fonds britannique M&G et l'assureur américain Jackson.

Le directeur général, Anil Wadhwani, a déclaré : "La levée de la plupart des restrictions liées au Covid-19 dans la région et l'ouverture progressive de l'économie de la Chine continentale signifient que 2023 a bien commencé avec des progrès encourageants dans les ventes d'une année sur l'autre, avec des ventes APE à l'échelle du groupe pour les deux mois se terminant en février 2023 en hausse de 15% [à taux de change constant] par rapport à l'année précédente".

Les actions de la société de commercialisation d'articles promotionnels 4imprint ont bondi de 7,1 %, parmi les meilleures performances des moyennes capitalisations. Elle a déclaré que le chiffre d'affaires en 2022 a bondi de 45 % pour atteindre 1,14 milliard USD, contre 787,3 millions USD.

Le bénéfice avant impôt est passé de 30,2 millions USD à 103,7 millions USD.

4imprint a quadruplé son dividende final de 30 cents à 120 cents par action, ce qui lui donne une distribution ordinaire annuelle totale de 160 cents, en nette augmentation par rapport à 45 cents. De plus, elle a annoncé un dividende spécial de 200 cents.

"Après une performance commerciale extrêmement solide en 2022, nous entamons l'exercice 2023 avec élan et confiance. Les résultats commerciaux des premières semaines de 2023 ont été encourageants", a déclaré 4imprint.

Ailleurs à Londres, Hyve a fait un bond de 12 %. L'organisateur d'événements a accepté une offre de rachat de 320 millions de livres sterling de la part de l'investisseur Providence Equity Partners. L'offre valorise chaque action Hyve à 108 pence, soit une prime de 41 % par rapport à son cours de 77 pence la veille de l'approche de Providence en février.

L'offre de rachat donne à Hyve une valeur de capitaux propres de 320 millions de livres sterling et une valeur d'entreprise de 481 millions de livres sterling. Providence a fait une approche en février, proposant une offre de 105 pence par action.

Hyve a déclaré que l'offre annoncée mercredi avait le soutien d'environ 17 % des actionnaires.

Le président Richard Last a ajouté : "Le conseil d'administration estime que l'offre représente une valeur pour les actionnaires et que Providence, grâce à sa connaissance du secteur et à sa confiance dans l'entreprise et l'équipe de direction, sera un bon partenaire pour Hyve. J'aimerais profiter de cette occasion pour saluer la contribution exceptionnelle de nos collaborateurs, dont l'engagement et le travail acharné ont fondamentalement changé Hyve pour le meilleur et nous placent à l'avant-garde de notre secteur.

Sur l'AIM, Cordel a fait un bond de 56 %. Elle a déclaré avoir conclu un contrat aux États-Unis avec le fournisseur de services ferroviaires interurbains Amtrak.

Dans le cadre de ce contrat de 6,7 millions de dollars, Cordel fournira une "suite logicielle entièrement automatisée pour la gestion des enquêtes et des dédouanements".

"Cordel fournira un système de dédouanement automatisé qui tire parti de l'intelligence artificielle et de la capture automatisée de données LiDAR (balayage laser), en collaboration avec son partenaire britannique d'évaluation des dédouanements, DGauge Ltd, pour gérer et optimiser les données de dédouanement", a déclaré Cordel.

Le pacte prévoit une phase de configuration et d'établissement de rapports de 18 mois, suivie d'une phase de service logiciel de cinq ans.

L'once d'or est tombée à 1 888,01 USD en début de journée mercredi, contre 1 903,01 USD en fin de journée mardi. Le baril de Brent s'est négocié à 78,39 USD, en baisse par rapport à 79,36 USD.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

