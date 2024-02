(Alliance News) - Cordel Group PLC a déclaré mercredi qu'il avait commencé à surveiller les données en tant que service pour Network Rail (High Speed) Ltd, qui entretient l'infrastructure ferroviaire pour High Speed One.

Les actions de Cordel ont bondi de 17% à 4,80 pence chacune à Londres mercredi en fin de matinée.

Cordel est une société basée à Londres, dont la plateforme phare utilise l'intelligence artificielle pour fournir des analyses sur les corridors de transport. High Speed One est la ligne ferroviaire à grande vitesse entre St Pancras International à Londres et le tunnel sous la Manche, supportant les routes domestiques à travers le Kent, et les routes internationales vers Paris, Lille, Bruxelles et Amsterdam.

Cordel s'est vu attribuer le contrat de déploiement DaaS en octobre, à la suite d'un contrat de validation de principe couronné de succès. Cordel a déclaré que la première étape du contrat DaaS a été réalisée avec succès en utilisant son matériel LiDAR et d'imagerie Wave 32, qui a été précédemment certifié par Network Rail.

Cordel a précisé qu'elle avait affiné la conception du montage de l'équipement en vue d'une installation permanente et, suite aux approbations d'installation, a installé cet équipement sur des trains effectuant une maintenance de routine.

Cet équipement est désormais utilisé au quotidien, capturant de manière autonome les données relatives à l'itinéraire de la HS1 pour Network Rail High Speed, a déclaré Cordel, et les téléchargeant dans le nuage pour traitement par sa plateforme d'intelligence artificielle afin de créer un jumeau numérique de l'itinéraire.

Cordel a précisé que des relevés automatisés réguliers mesureront la hauteur et le décalage des lignes aériennes, ainsi que d'autres dimensions "critiques".

"Cordel a installé l'équipement à bord des trains et déployé la saisie automatisée des données dans les délais prévus et dans les quatre mois qui ont suivi l'attribution du contrat. À l'avenir, nous prévoyons que le service de gestion des inspections automatisées et le traitement de l'IA de Cordel nous permettront de maintenir des délais d'exécution rapides", a déclaré Mark Devereux, responsable de l'électrification et des installations pour le réseau ferroviaire à grande vitesse.

"Cordel nous fournira les données en tant que service dont nous avons besoin pour soutenir notre gestion technique de la maintenance et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire de manière plus efficace et plus sûre."

John Davis, directeur général de Cordel, a commenté : "Il est passionnant d'étendre notre technologie de pointe pour fournir des informations techniques vitales adaptées aux exigences de HS1. Cordel a désormais capturé et traité des données sur plus de 500 000 miles de lignes ferroviaires internationales, ce qui lui a permis d'acquérir une expérience inégalée en matière d'apprentissage de l'IA et de gestion des données."

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

