Cordiant Digital Infrastructure Limited est un fonds d'investissement à capital fixe. L'objectif d'investissement de la société est de générer un rendement total pour les actionnaires sur le long terme, comprenant une croissance du capital et un dividende progressif, grâce à des investissements dans des actifs d'infrastructure numérique. La société investit principalement dans des actifs d'infrastructure numérique en exploitation, avec un accent sur les centres de données, les tours de télécommunications/diffusion mobiles et les actifs de réseau à fibre optique, principalement situés au Royaume-Uni, dans l'Espace économique européen (EEE), aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Ses investissements dans les actifs d'infrastructure numérique sont réalisés principalement par le biais de capitaux propres ou de structures ayant des caractéristiques de capitaux propres et de contrôle, y compris des instruments convertibles ou des dettes structurées. Cordiant Capital Inc. est le gestionnaire des investissements de la société.