Cordiant Digital est optimiste quant aux progrès réalisés dans l'augmentation des revenus du portefeuille

(Alliance News) - Cordiant Digital Infrastructure Ltd a déclaré jeudi qu'elle voyait l'opportunité de construire une plateforme d'infrastructure numérique sensiblement plus grande dans l'année à venir, suite aux progrès réalisés par les sociétés de son portefeuille.

Cordiant Digital est un investisseur basé à Guernesey dans l'infrastructure numérique de base, avec un portefeuille axé sur les centres de données, les tours de télécommunications et les réseaux de fibre optique au Royaume-Uni, dans l'EEE et aux États-Unis.

Pour les neuf mois au 31 décembre, le revenu global des sociétés du portefeuille s'est élevé à 146 millions de livres sterling, soit une hausse de 8,8 % sur une base pro-forma à taux de change constant.

Le bénéfice global avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a augmenté à 76,5 millions GBP, soit une hausse de 5,5 % sur une base pro forma ajustée.

Cordiant a souligné les progrès réalisés par Emitel Sp Zoo, une entreprise d'infrastructure numérique basée en Pologne qu'elle a achetée pour 1,92 milliard de PLN, soit environ 359,4 millions de GBP, en novembre.

Elle a déclaré que la société avait réalisé des performances "meilleures que prévu" au cours du processus d'approbation de l'acquisition, en réalisant un chiffre d'affaires de 416 millions de PLN pour les neuf mois au 31 décembre.

Le carnet de commandes d'Emitel a également dépassé les 2,6 milliards de PLN, avec des contrats s'étendant jusqu'en 2035 et d'autres contrats attendus cette année.

Pendant ce temps, l'autre ARC d'investissement de Cordiant a vu ses revenus augmenter de 5,9 % pour atteindre 1,66 milliard de CZK, soit environ 62,03 milliards de GBP, grâce à la force de son activité de centre de données.

L'utilisation de la capacité de son centre de données a augmenté de 22 %, ce qui, selon Cordiant, indique une forte demande pour le centre de données de 26 mégawatts qui doit être construit sur un terrain appartenant à CRA. La société cherche actuellement à développer un centre de données à l'extérieur de Prague, avec de l'énergie solaire sur place.

"Le conseil continue d'être satisfait des progrès réalisés par la société au cours des deux années qui ont suivi son introduction en bourse. CRA et Emitel continuent d'afficher de bons résultats opérationnels et financiers, et Hudson InterXchange est bien positionné pour une croissance des revenus et des bénéfices. Les capacités opérationnelles solides et pratiques du gestionnaire d'investissement sont déployées efficacement dans les plateformes du portefeuille", a déclaré la présidente Shonaid Jemmett-Page.

Cordiant a déclaré que son objectif de dividende pour l'année de 4 pence est couvert à 3,3x par l'Ebitda, et à 1,4x par le flux de trésorerie disponible.

Le conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions discrétionnaire allant jusqu'à 20 millions de GBP, sous réserve de la position de son fonds de roulement.

Les actions de Cordiant se négociaient en hausse de 4,1% à 87,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

