Cordiant Digital Infrastructure Ltd - société d'investissement spécialisée dans les actifs d'infrastructure numérique - note que la société tchèque de portefeuille Ceske Radiokomunikace AS a accepté d'acheter deux entreprises d'Aricoma AS sur le marché des centres de données et des services en nuage, Cloud4com et DC Luzice. Les transactions devraient être conclues au début du mois de janvier. Cloud4com est achetée pour 870 millions de couronnes tchèques, soit environ 30,5 millions de livres sterling, avec un montant supplémentaire payable jusqu'à 485 millions de couronnes tchèques, en fonction des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de Cloud4com pour 2024. Elle devrait générer un chiffre d'affaires de 155 millions de couronnes tchèques en 2023. Ceske achète DC Luzice pour environ 130 millions de couronnes tchèques. Steven Marshall, président de Cordiant, déclare : "Nous sommes ravis d'avoir accepté d'acquérir ces actifs de centres de données attrayants, qui sont financés par le flux de trésorerie organique de CRA. Ces transactions sont très complémentaires des activités existantes de CRA dans le domaine des centres de données et du cloud, renforçant la position de leader de CRA sur le marché dans ses domaines d'activité respectifs et démontrant une fois de plus notre approche de gestion active par le biais de notre stratégie 'Acheter, Construire et Croître'".

Cours actuel de l'action : 76,39 pence, en hausse de 0,5 % mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 10

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

