Cordiant Digital Infrastructure Ltd - investisseur dans les centres de données, les tours de télécommunications et les réseaux de fibre optique au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord - signe une nouvelle facilité d'euro-obligation de 200 millions d'euros, qui refinancera l'euro-obligation existante de 200 millions d'euros signée par la filiale indirecte de la société, Cordiant Digital Holdings Two Ltd, en juin 2022. Ce refinancement apporte plus de certitude et de flexibilité au groupe en prolongeant l'échéance de la dette à long terme de la société holding de septembre 2026 à juillet 2029. En outre, le groupe accepte de rembourser intégralement le prêt d'environ 30 millions d'euros émis dans le cadre de l'acquisition de Speed Fibre, qui s'est achevée en octobre 2023. Dans le cadre de ce refinancement, la société a également mis en place des facilités de crédit complémentaires non utilisées d'un montant total de 175 millions d'euros, réparties entre une facilité d'investissement de croissance de 105 millions d'euros et une facilité de crédit renouvelable multidevises de 70 millions d'euros.

Cours actuel de l'action : 75,60 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 12%

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

