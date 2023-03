Cordiant Digital salue l'accord de l'entreprise de portefeuille avec AMC

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Cordiant Digital Infrastructure Ltd - investisseur basé à Guernesey dans l'infrastructure numérique de base, avec un portefeuille axé sur les centres de données, les tours de télécommunications et les réseaux de fibre optique au Royaume-Uni, dans l'EEE et aux Etats-Unis - note que la société de portefeuille CRA signe un accord de cinq ans avec AMC Networks International, un fournisseur mondial de contenu tel que Film+ et Sport1. Selon Cordiant, cet accord "souligne les nouvelles façons dont la diffusion est utilisée dans les réseaux numériques modernes pour améliorer l'efficacité, accroître l'accès et soutenir les initiatives de durabilité." Malnay Levente, directeur général d'AMC Networks International, déclare : "Le marché tchèque est essentiel pour nous dans la région d'Europe centrale et, par conséquent, décrocher une distribution plus large de notre station à un nombre accru de foyers est une étape stratégique. La CRA a été un excellent partenaire dans cet effort, qui nous permettra de franchir la prochaine étape et d'ouvrir une nouvelle fenêtre dans la sphère de la télévision de divertissement de style de vie."

Plant Health Care PLC - fournisseur de produits biologiques agricoles exclusifs et de solutions technologiques axées sur l'amélioration de la performance des cultures, basé en Caroline du Nord, aux États-Unis - annonce que son biofongicide PHC279 reçoit l'approbation de l'Agence américaine de protection de l'environnement. "Dérivé de protéines naturelles, le PHC279 est le premier produit de la plateforme technologique PREtec (vaccins pour les plantes) de la société qui sera disponible pour les agriculteurs américains", indique Plant Health Care. La société prévoit que Wilbur-Ellis Agribusiness, un détaillant américain de produits agricoles, commencera à vendre le PHC279 sous la marque Obrona en 2023.

Poolbeg Pharma PLC - Société biopharmaceutique londonienne axée sur les maladies infectieuses - Annonce des données positives de l'essai de provocation humaine du LPS POLB 001. POLB 001 est un traitement au lipopolysaccharide bactérien en cours de développement pour la grippe sévère. Selon Poolbeg, le traitement s'est révélé sûr, bien toléré et puissant contre l'inflammation systémique et localisée. Les résultats montrent le potentiel du POLB 001 en tant que "traitement vedette" pour la grippe sévère, affirme la société. Derek Gilroy, professeur d'immunologie à l'University College London, déclare : "Le POLB 001 s'est montré très prometteur dans l'atténuation des acteurs clés de l'inflammation nocive dans le sang et les tissus, agissant là où le système immunitaire peut faire du mal. Ces données passionnantes, et le profil de sécurité, soutiennent un rôle pour POLB 001 au-delà des maladies infectieuses dans le traitement d'une gamme de réponses immunitaires aiguës et agressives."

Totally PLC - Fournisseur de soins de santé basé à Derby, Angleterre - Pour l'exercice 2023 se terminant le 31 mars, prévoit un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 6,3 millions de livres sterling, légèrement supérieur à 6,2 millions de livres sterling l'année précédente, mais inférieur au consensus du marché. "La société a... subi l'impact combiné de l'inflation élevée, des grèves nationales, qui augmentent la pression sur les services et les horaires, et de la pénurie de personnel clinique qui accroît la dépendance à l'égard du personnel intérimaire pour la prestation de services de soins urgents", explique Totally. Elle s'attend à ce que le revenu soit conforme au consensus du marché, et reste confiante dans ses perspectives.

Touchstone Exploration Inc - société pétrolière et gazière en amont axée sur Trinité-et-Tobago - Achève le forage du puits d'exploration Royston-1X à Trinité. Atteint une profondeur totale de 11 316 pieds, trouvant des "sables substantiels" dans le puits dans lequel elle a une participation opérationnelle de 80%. Ajoute que le puits est en train d'être tubé et préparé pour les tests de production. Le PDG Paul Baay déclare que la société est encouragée par les indications d'hydrocarbures interprétées à partir des diagraphies filaires à ciel ouvert, en disant : "Nous sommes encouragés par les résultats du forage de Royston-1X, mais nous restons prudemment optimistes jusqu'à ce que les tests de production soient terminés. Il s'agit non seulement du puits le plus profond que nous ayons foré à ce jour, mais aussi du puits le plus profond foré sur la côte de Trinidad au cours des 15 dernières années. Le fait que le puits ait été foré en avance sur le calendrier et dans les limites de notre budget peut être attribué aux meilleures normes industrielles que Touchstone met en place à Trinidad, à la fois par l'introduction de nouveaux équipements et par l'expertise supplémentaire que nous avons ajoutée à notre équipe technique."

Vertu Motors PLC - Concessionnaire automobile basé à Gateshead, Angleterre - Déclare que les échanges au cours des cinq mois au 31 janvier sont conformes aux attentes de la direction. S'attend à ce que la dette nette au 28 février se situe entre 80 millions et 85 millions de GBP, par rapport à une prévision précédente de 100 millions à 110 millions de GBP. Ceci se compare à une trésorerie nette de 16,2 millions GBP au 28 février 2022. L'entreprise cite "un flux de trésorerie d'exploitation et une gestion du fonds de roulement solides". Vertu Motors indique que le chiffre d'affaires à périmètre constant sur 5 mois est en hausse de 9,4 % par rapport à l'année précédente, malgré une baisse de 5,4 % des volumes de véhicules neufs de particuliers. Les volumes de véhicules neufs de flotte sont en hausse de 13 %. Le PDG Robert Forrester déclare : "Les marges des voitures d'occasion se sont normalisées pour revenir à des niveaux historiques, comme nous l'avions prévu, et il y a des signes timides d'amélioration de l'offre de voitures neuves. Les performances de notre activité d'entretien et de réparation ont été solides." Vertu publiera ses résultats annuels pour l'année qui s'est terminée le 28 février le 10 mai.

