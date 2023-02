Emitel, le portefeuille de Cordiant Digital, signe un accord avec le radiodiffuseur polonais

(Alliance News) - Cordiant Digital Infrastructure Ltd a déclaré mardi que sa société de portefeuille polonaise, Emitel SA, a signé un accord avec un diffuseur public pour l'expansion des transmissions de ses chaînes par le biais d'un nouveau sixième multiplex de télévision numérique.

Cordiant Digital est un investisseur basé à Guernesey dans les infrastructures numériques de base, avec un portefeuille axé sur les centres de données, les tours de télécommunications et les réseaux de fibres optiques au Royaume-Uni, dans l'EEE et aux États-Unis. Emitel est un opérateur d'infrastructure de diffusion de télévision et de radio terrestres à Varsovie, en Pologne.

Cordiant a déclaré qu'Emitel a signé un accord avec Telewizja Polska SA, un diffuseur public polonais, afin d'étendre ses offres de services pour les diffuseurs.

Selon les termes de l'accord, MUX-6 sera le deuxième multiplex de télévision numérique terrestre exploité par Emitel exclusivement pour Telewizja Polska, l'autre étant MUX-3.

La capacité de diffusion supplémentaire fournie par MUX-6 permet à Telewizja Polska d'augmenter le nombre de chaînes qu'elle propose et permet au marché des médias d'utiliser la capacité existante de MUX-1 et MUX-8 pour de nouvelles chaînes supplémentaires en Pologne. MUX-6 facilitera la transmission d'au moins sept chaînes de Telewizja Polska.

"Nous sommes ravis que Telewizja Polska ait décidé de coopérer avec Emitel pour élargir son offre de programmes aux téléspectateurs. La télévision terrestre est extrêmement populaire en Pologne et Emitel a récemment achevé le changement de la technologie de diffusion vers une norme DVB-T2/HEVC plus efficace, ce qui a créé l'opportunité d'améliorer la qualité des services et de fournir une capacité pour le lancement de nouvelles chaînes de télévision", a déclaré Maciej Staszak, directeur commercial d'Emitel.

Les actions de Cordiant Digital se négociaient en hausse de 0,8 % à 90,76 pence chacune à Londres mardi matin.

