Savannah Energy PLC - société d'énergie axée sur des projets en Afrique - déclare que l'achat prévu des activités pétrolières et gazières de Petronas au Sud-Soudan a été annulé, malgré les "efforts substantiels de toutes les parties depuis lors". "Petronas a annoncé aujourd'hui qu'elle avait notifié son retrait unilatéral de ses intérêts dans les accords de partage de l'exploration et de la production concernés", ajoute Savannah Energy. Cependant, Savannah Energy déclare qu'elle est toujours en "discussions actives avec les parties concernées autour d'une transaction alternative potentielle". Cette transaction serait toujours considérée comme une prise de contrôle inversée, de sorte que les actions resteraient suspendues.

Vaalco Energy Inc - Explorateur d'hydrocarbures axé sur le Canada et l'Afrique - Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de l'année a augmenté de 6,9 % en glissement annuel, passant de 109,2 millions USD à 116,8 millions USD. Le bénéfice net passe de 6,8 millions USD à 28,2 millions USD.

Arc Minerals Ltd - société d'exploration ciblant les actifs de cuivre - déclare que la coentreprise avec Anglo American commence à forer en Zambie. "Je suis ravi d'annoncer le début d'une importante campagne de forage en Zambie à la suite d'un travail géologique approfondi sur nos concessions. Avec un programme de forage passionnant au Botswana, je m'attends à une période active de flux de nouvelles au cours des prochains mois", déclare Nick von Schirnding, président exécutif.

Botswana Diamonds PLC - Explorateur et développeur de projets centré sur l'Afrique - Lève 250 000 GBP par le biais d'un placement de 78,1 millions d'actions au prix de 0,32 pence chacune. Botswana indique que les fonds levés seront utilisés pour financer les activités d'exploration de l'année en cours au Botswana et en Afrique du Sud, qui se poursuivent, et pour fournir un fonds de roulement supplémentaire.

Greencoat Renewables PLC - spécialisé dans les parcs éoliens et les actifs liés aux énergies renouvelables en Europe - Acquisition d'une participation de 50 % dans le parc solaire de South Meath, dans le comté de Meath, en Irlande. Participation acquise auprès de Statkraft. "La transaction a été réalisée en partenariat avec des fonds gérés par le gestionnaire d'investissement, Schroders Greencoat LLP, qui ont acquis la participation restante de 50 %", indique Greencoat. "Une entreprise technologique de premier plan a conclu un contrat d'achat d'électricité à long terme portant sur 100 % de la production du parc solaire, ce qui assure à Greencoat Renewables un flux de trésorerie sûr et à long terme. Cet accord souligne le rôle essentiel que les énergies renouvelables doivent jouer dans l'accélération mondiale du secteur technologique".

Seed Innovations Ltd - investisseur axé sur les entreprises de santé, de bien-être et de cannabis médical en phase de démarrage - investit 250 000 GBP dans Pantheon Resources PLC, société cotée sur l'AIM, en tirant "parti de sa stratégie de négociation opportuniste limitée à court terme". Cet investissement fait partie de la levée de fonds de 29 millions d'USD de Pantheon. Pantheon est une société pétrolière et gazière qui se concentre sur le développement des champs pétroliers terrestres d'Ahpun et de Kodiak en Alaska. "L'investissement de Seed a été payé à partir des réserves de trésorerie, ce qui laisse environ 3,5 millions de livres sterling de réserves de trésorerie restantes", indique Seed Innovations.

Braveheart Investment Group PLC - Société d'investissement basée à Dodworth, en Angleterre - achète 5,5 millions d'actions de la société de portefeuille Image Scan Holdings PLC, à 1,74 pence chacune, soit 95 550 GBP au total. Elle détient désormais 8,5 % de la société cotée sur l'AIM.

Cordiant Digital Infrastructure Ltd - investisseur dans les centres de données, les tours de télécommunications et les réseaux de fibre optique au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord - annonce le refinancement des facilités de crédit de premier rang de son entreprise de portefeuille, Ceske Radiokomunikace. Elle obtient un financement de 5,0 milliards de couronnes tchèques, soit environ 167 millions de livres sterling, arrivant à échéance en août 2030. Les facilités comprennent un prêt à terme de 3,9 milliards de couronnes tchèques et des facilités de crédit renouvelables non utilisées de 1,1 milliard de couronnes tchèques. Le financement est assuré par un syndicat de grandes banques. "Après le succès récent du refinancement à long terme de CORD, nous sommes ravis du soutien et de la reconnaissance que CRA a reçus de la part de banques internationales et locales de premier plan grâce à cette levée de fonds. CRA est un champion national en République tchèque, doté d'une solide équipe de direction, et continue d'enregistrer de bons résultats", a déclaré Steven Marshall, président de Cordiant.

Property Franchise Group PLC - Société de franchise immobilière et de services financiers basée à Grantham, en Angleterre - Le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 a doublé pour atteindre 26,9 millions de livres sterling, contre 13,2 millions de livres sterling l'année précédente. "Les six derniers mois ont vu le début d'une nouvelle période de transformation pour le groupe suite à la fusion avec Belvoir Group PLC et à l'acquisition de GPEA Limited, propriétaire de The Guild of Property Professionals et de Fine & Country. Le chiffre d'affaires du groupe a plus que doublé par rapport à la période précédente, avec des augmentations significatives dans les domaines de la franchise et des services financiers, ainsi que l'ajout d'un nouveau flux de revenus de licence", ajoute le communiqué. À périmètre constant, le chiffre d'affaires augmente de 3 %.

IntelliAM AI PLC - Société de logiciels basée à Sheffield - signale une "extension significative d'un accord existant" avec un client dans le domaine des boissons alcoolisées. "En développant la relation existante à partir de quelques sites, IntelliAM fournira, selon les termes de l'accord étendu, ses services de pointe en matière de gestion des actifs industriels sur plus de 35 sites de malterie au Royaume-Uni", ajoute l'entreprise. L'accord porte sur un montant de 100 000 GBP par an au cours des deux prochaines années.

TruFin PLC - holding londonien de trois entreprises technologiques axées sur la croissance et opérant dans le domaine des paiements anticipés, du financement de factures et de l'édition de jeux mobiles - déclare que le titre Balatro de la société d'édition de jeux vidéo Playstack a atteint deux millions de ventes dans le monde entier. "Cette nouvelle intervient moins de six mois après le lancement de Balatro en février, lorsque le jeu inspiré du poker a atteint un million de ventes au cours de son premier mois d'existence. Playstack continuera à cultiver l'intérêt et l'excitation autour de Balatro avec une nouvelle mise à jour majeure du gameplay en 2025 et au-delà", déclare TruFin.

