Cordiant Digital Infrastructure Limited est une société d'investissement à capital fixe à gestion externe basée à Guernesey. L'activité principale de la société est d'investir dans des actifs d'infrastructure numérique. La société est le propriétaire et l'opérateur d'actifs d'infrastructure numérique au Royaume-Uni, dans l'Espace économique européen (EEE) et en Amérique du Nord. L'objectif d'investissement de la Société est de générer des rendements totaux attractifs (sur une base ajustée au risque) pour les actionnaires sur le long terme, comprenant une croissance du capital et un dividende progressif, par le biais d'investissements dans des actifs d'infrastructure numérique. La société investit dans des centres de données, des tours de télécommunications et des réseaux de fibres optiques en Europe et en Amérique du Nord et cherche à générer un rendement total d'au moins 9 % par an à long terme. Ses actifs diversifiés, en Europe et aux États-Unis, servent des clients de premier ordre, sur la base de contrats à long terme, souvent indexés. Le gestionnaire d'investissement de la société est Cordiant Capital Inc.