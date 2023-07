Core Laboratories Inc. est un fournisseur de services de description des réservoirs et d'amélioration de la production. La société fournit des services aux compagnies pétrolières. Ses technologies d'optimisation des réservoirs sont utilisées pour améliorer la récupération totale des champs existants. Ses services permettent à ses clients d'optimiser la performance des réservoirs et de maximiser la récupération des hydrocarbures de leurs champs de production. Le segment Description des réservoirs fournit à l'industrie pétrolière et gazière des services d'analyse en laboratoire et sur le terrain pour caractériser les propriétés du pétrole brut et des produits dérivés du pétrole brut. En outre, il fournit des capacités de description des réservoirs qui soutiennent diverses activités associées aux projets de transition énergétique, y compris des services qui soutiennent le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, le stockage de l'hydrogène et les projets géothermiques. Son segment d'amélioration de la production comprend des services et des produits manufacturés associés à la complétion, à la perforation, à la stimulation, à la production et à l'abandon des puits.