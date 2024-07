Core Lithium Ltd est une société minière australienne spécialisée dans le lithium. Elle possède et exploite le projet Finniss Lithium, situé au sud du port de Darwin, dans le Territoire du Nord. Le projet se situe dans une zone prometteuse pour le lithium dans le NT, le champ de pegmatite de Bynoe, et couvre environ 500 kilomètres carrés (km2) de concessions. Le projet est situé à environ 88 kilomètres (km) de Darwin Port, dans le Territoire du Nord, par une route goudronnée. Ses autres projets comprennent Shoobridge Lithium, Anningie et Barrow Creek Lithium, Napperby Uranium, Yerelina et Mt Freeling, et Blueys-Inkheart. Le projet Shoobridge Lithium est situé à environ 80 km au sud-sud-est de Finniss, près de Darwin, dans le Territoire du Nord. Les projets Anningie et Barrow Creek englobent huit licences d'exploration sur environ 2 000 km2 dans et autour des champs de pegmatites d'étain-tantale d'Anningie et de Barrow Creek dans le Territoire du Nord. Napperby est un projet d'uranium avancé dans le centre du Territoire du Nord.

