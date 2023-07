CORE & MAIN, INC. : Goldman Sachs maintient son opinion neutre

Core & Main, Inc. est un distributeur spécialisé de produits pour l'eau, les eaux usées, le drainage des eaux pluviales et la protection contre les incendies, ainsi que de services connexes, destinés aux municipalités, aux compagnies des eaux privées et aux entrepreneurs professionnels sur les marchés finaux municipaux, non résidentiels et résidentiels. Ses produits et services spécialisés sont utilisés pour l'entretien, la réparation, le remplacement et la construction des infrastructures d'eau et de protection contre les incendies. La plateforme d'appels d'offres PowerScope de la société et les portails clients Online Advantage et Mobile Advantage lui permettent de travailler avec ses clients pour la gestion des matériaux, l'achat de stocks, l'établissement de devis et la coordination de la livraison sur le chantier. Son portefeuille de produits comprend les tuyaux, les vannes et les raccords, l'évacuation des eaux pluviales, la protection contre les incendies et les compteurs. Grâce à son réseau de succursales dans les États et les zones statistiques métropolitaines (MSA) des États-Unis, elle sert de lien entre les fournisseurs et les clients.

Secteur Machines et équipements industriels