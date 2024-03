Core Molding Technologies, Inc. est une société de matériaux d'ingénierie. La société est spécialisée dans les produits structuraux moulés, principalement dans les secteurs des produits de construction, des services publics, des transports et des sports motorisés. Elle opère dans un seul secteur d'activité en tant que mouleur de produits structuraux thermoplastiques et thermodurcissables. Elle fabrique et vend des produits moulés pour divers marchés, notamment les camions de poids moyen et lourd, les automobiles, les sports motorisés, la construction et l'agriculture, les produits de construction et d'autres marchés commerciaux. Elle propose une gamme de procédés de fabrication, tels que le moulage par compression de feuilles (SMC), le moulage par transfert de résine (RTM), le moulage liquide de dicyclopentadiène (DCPD), la pulvérisation et la pose manuelle, les thermoplastiques à fibres longues directes (D-LFT) et le moulage par injection de mousses et de toiles structurales (SIM). Le SMC est une combinaison de résines, de fibres de verre, de charges et de catalyseurs mélangés et durcis sous forme de feuilles, qui sont ensuite utilisées pour fabriquer des produits moulés par compression.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier