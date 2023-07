Core One Labs Inc. a annoncé les résultats positifs de sa première série d'études de phase 1 sur modèle animal, menées par ses partenaires de recherche à l'Universitat de Barcelona ("Université de Barcelone" ou "Université" ou "Investigateurs"), Barcelone, Espagne, pour le compte de la filiale en propriété exclusive de la société, Akome Biotechnologies Inc. (Akome). Les études de phase 1 d'Akome sur des modèles animaux (in vivo, ou dans des organismes vivants) utilisent le nématode Caenorhabditis elegans ("C. elegans" ou le "modèle") et évaluent individuellement les divers composés biologiques soigneusement sélectionnés par Akome dans leur capacité à atténuer ou à éliminer les processus physiologiques perturbés associés à divers troubles neurologiques et mentaux, notamment la maladie d'Alzheimer ("Alzheimer"), la maladie de Parkinson ("Parkinson"), l'accident vasculaire cérébral ischémique ("AVC") et la dépression, (collectivement les "maladies ciblées"). La première série de ces études de phase 1 sur des modèles animaux s'est concentrée sur l'examen des effets pharmacologiques d'un (1) seul des cinq (5) composés bioactifs végétaux sélectionnés d'Akome ("composé biologique A"), après exposition au système nerveux central du modèle.

Les chercheurs ont évalué l'impact du composé biologique A sur la motilité d'une souche spécifique de C. elegans ("CL2006") - une souche de nématode contenant un transgène responsable de la paralysie progressive à l'âge adulte (qui est largement utilisée pour la recherche de médicaments contre la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson) et sont heureux de partager les résultats préliminaires positifs. Les résultats préliminaires des études de l'étape 1 de Bio-Compound A ont montré des effets favorables soutenant l'hypothèse d'Akome selon laquelle Bio-Compound A a le potentiel de réduire de manière significative le dysfonctionnement moteur, un dysfonctionnement associé à la maladie de Parkinson et prévalent dans les stades avancés de la maladie d'Alzheimer. Cet effet du composé biologique A sur le modèle de souche C. elegans CL2006 montre des effets similaires à ceux observés dans le même modèle avec des médicaments actuellement approuvés pour le traitement de la maladie de Parkinson. Le fait que le composé biologique A ait des résultats similaires à ceux des médicaments actuellement approuvés pour le traitement de la maladie de Parkinson s'explique par le fait qu'il s'agit d'un dérivé naturel d'une plante.

Ces résultats initiaux extrêmement prometteurs et positifs de l'étude de phase 1 sur le modèle animal pour le composé biologique A revêtent une importance considérable pour la progression future d'Akome vers des études avancées sur le modèle animal. Dans les semaines à venir, la société prévoit de présenter les résultats d'autres études de phase 1 sur des modèles animaux pour les autres biocomposants d'Akome et les maladies ciblées qui font l'objet des formulations de médicaments psychédéliques en instance de brevet de la société. À la suite des résultats des études de phase 1 sur les biocomposants restants d'Akome, les chercheurs procéderont à des études de phase 2 sur des modèles animaux, examinant l'effet synergique des biocomposants en combinaison avec la N, N-diméthyltryptamine ("DMT") et d'autres composés psychédéliques.