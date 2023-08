Core One Labs Inc. a annoncé la réception de résultats positifs supplémentaires de sa deuxième série d'études de phase 1 sur des modèles animaux. Les études ont été menées en collaboration avec d'éminents partenaires de recherche de l'Universitat de Barcelona, en Espagne, et ont été réalisées pour le compte d'Akome Biotechnologies Inc. (Akome), filiale à 100 % de Core One. Ces résultats positifs supplémentaires proviennent d'études sur des modèles animaux qui ont testé cinq composés bioactifs soigneusement sélectionnés en fonction de leur capacité à atténuer ou à éliminer les processus physiologiques perturbés associés à divers troubles neurologiques et mentaux, notamment la maladie d'Alzheimer ("Alzheimer"), la maladie de Parkinson ("Parkinson"), l'accident vasculaire cérébral ischémique ("accident vasculaire cérébral") et la dépression.

Le fait qu'Akome teste cinq composés (composés biologiques A à E) témoigne de la diversification du portefeuille de médicaments de la société, qui permettra à Core One de développer potentiellement un certain nombre de produits pharmaceutiques différents ciblant un large éventail de maladies, augmentant ainsi le potentiel de revenus de la société à long terme. Le 24 juillet 2023, Akome a dévoilé les premiers résultats de la première série d'études de phase 1 sur des modèles animaux. Ces résultats ont mis en évidence le potentiel du composé bioactif végétal appelé "composé biologique A", le premier des cinq composés biologiques étudiés dans les cinq demandes de brevet et de traité déposées par la société auprès de l'Office des brevets et des traités des États-Unis.

Les données de ce modèle animal ont démontré que le composé biologique A présente des propriétés prometteuses en réduisant de manière significative le dysfonctionnement moteur. Le dysfonctionnement moteur de ce modèle animal pourrait être considéré comme une approximation du dysfonctionnement moteur observé dans la maladie de Parkinson et prévalent dans les stades avancés de la maladie d'Alzheimer. S'appuyant sur cette base prometteuse, les chercheurs de Core One ont maintenant reçu des résultats positifs pour les quatre autres composés biologiques, à savoir les composés biologiques B à E, dans les études sur modèle animal de l'étape 1 de la série 2 qui viennent de s'achever.

Les modèles animaux ont été exposés individuellement à diverses concentrations des composés biologiques respectifs et leur motilité a été étroitement évaluée par rapport à un échantillon témoin de modèles animaux non exposés aux composés biologiques. Les données de la deuxième série d'études pour chacun des composés biologiques B, C, D et E ont montré une amélioration significative de la motilité des modèles animaux par rapport à l'échantillon de contrôle. En outre, les chercheurs ont observé que l'amélioration de la motilité du modèle augmentait avec la concentration de la dose des composés biologiques respectifs, ce qui souligne encore davantage la valeur thérapeutique potentielle significative des composés biologiques en instance de brevet.

L'importance combinée des études sur les modèles animaux de la première série et de la deuxième série de l'étape 1 souligne l'énorme potentiel des cinq composés biologiques actuellement à l'étude. Alors que Core One continue de se consacrer au développement de médicaments et aux essais précliniques, ces composés sont de sérieux candidats à une évaluation plus poussée et à des percées potentielles dans le traitement des dysfonctionnements moteurs liés à des troubles neurologiques tels que la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer.